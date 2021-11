GALERII | Riigikogus tähistatati priiuse põlistumise tänupäeva virtuaalkonverentsiga 

„30. november on Eesti Vabariigi omariikluse põlistumise tänupäev, sest just nüüd on meie riigi vabadusepõlv ühe päeva võrra pikem kui vangipõlv,“ ütles riigikogu esimees Jüri Ratas. „See tähendab, et iseseisva riigina oldud päevi on 104 aasta jooksul olnud rohkem kui okupeerituna oldud päevi."