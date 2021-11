Kohus vähendas koolitrepil alkoholi pruukinud lapse trahvi  

Politsei karistas Tristanit 100 eurose trahviga selle eest, et ta jõi koolimaja trepil gin long drinki. Tristan pöördus kohtusse, kus taotles otsuse tühistamist ning menetluse lõpetamist, altrenatiivselt karistuse vähendamist. Nimelt on see tema esimene rikkumine ja esimene kokkupuude õiguskaitseorganitega. Politsei leidis, et kaebus tuleks jätta rahuldamata. Lõuna prefektuur leidis, et käesoleval juhul just õppehoone trepil toimunud alkoholi tarbimist on meedias kajastatud negatiivse näitena avalikust korrast. Nii on „Reporter“ näidanud õppehoone trepistikku kui noorte inimeste lällamispaika. Tartu maakohus tühistas Lõuna prefektuuri otsuse osaliselt ning karistas Tristanit 40 euro suuruse trahviga.