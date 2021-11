Seisukoht | Aeg püksikummi pingutada 

Normaalne inimene viskaks püksid ära, kui neid juba aastaid ei kanna. Aga mingi kummaline mõte kummitab kuklas, et kui see üks (hiiglaslik) kummiprobleem välja jätta, siis tegelikult on ju kvaliteetne kraam… Nii ma ilmselt ohkan aasta pärast neljandat kordagi, et miks need kasutud püksid siit kapist vastu vaatavad.