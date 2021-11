Ene Pajula | Eestlane olla on uhke ja hää, meenutab mammi 

Mammi jälgib aknast, kuidas tihased verandalt kassi kausist hulljulgelt krõbuskeid näppavad ja on Eesti elu peale mõeldes tavapäraselt nõutu. Poliitikud ei väsi teda üllatamast. See, mida Andrus Ansip viimasel ajal teeb, on midagi üsna uut. Vähe sellest, et koalitsioonierakonnad teineteise kallal avalikult õiendavad, nüüd hakkab ta avalikult erakonnasiseseid probleeme klaarima. Mis erakonna olukorda kuidagi ei paranda.