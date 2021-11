Rootsi parlament kinnitas sama peaministri kaks korda ametisse 

Probleem oli selles, et kui Andersson eelmisel kolmapäeval peaministriks sai, kestis tema esimene ametiaeg vaid paar tundi, kuna roheliste partei otsustas tema moodustatud valitsusest lahkuda. Komme nõuab, et sel puhul peab tagasi astuma ka peaminister ise.

54aastane endine rahandusminister ja sotsiaaldemokraat Andersson on Rootsi esimene naispeaminister. Ta hakkab juhtima vähemusvalitsust, tema poolt hääletas 349 saadikust 101. 75 loobus hääletamisest ning 173 hääletas tema vastu. Rootsi parlamendis pole see midagi kummalist, peaminister ei vaja enamuse toetust, kõigest seda, et enamus (ehk 175 saadikut) tema vastu ei hääletaks. Seega pääsas Andersson väga napilt riigitüüri juhtima. Kui vahepeal midagi ei juhtu, peaks Andersson peaministriks jääma kuni 2022. aasta septembris toimuvate valmisteni. Juunis umbusaldas parlament eelmist peaministrit Stefan Löfvenit.