SEAKASVATAJAD VÄRISEGU? Eesti edukaim loomaõiguslane asub võitlema sigade heaolu eest 

Nüüd on Nähtamatud Loomad aga ette võtnud uue ristiretke: sigade heaolu parandamise. Värske kampaania seisab küll pealtnäha vaid vastsündinud põrsaste sabade otsast lõikamise vastu, kuid Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering nendib, et tegemist on omamoodi metafooriga. „Seakasvatuses kutsutakse saba olemasolu heaolu indikaatoriks,“ märgib ta.