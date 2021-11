Juhtkiri | Transpordiameti käimlareform toob tagasi metsapeatused 

Transpordiametil on küll varnast võtta lahke soovitus kasutada tanklate tualette, kuid neidki on isegi põhimaanteede ääres ju hõredalt, aga näiteks lastega reisides võib käimlavajadus tekkida väga pakiliselt. Ka on suvalistes kohtades metsapeatusteks auto kinnipidamine juba otseselt liiklusohutuse küsimus.

Maanteeäärsete prügikastide puhul võib nuriseda, et rahvas veab sinna ka kodust olmeprügi või suisa vana mööblit ja olmetehnikat. Samas võib isegi sel juhul nentida positiivse nihkena mõtteviisi muutust, et enam ei viida prügi lihtsalt metsa alla, vaid prügikastide juurde, mis sest, et selleks mitte ette nähtud prügikastide kõrvale. Tahaks loota, et prügikastide äraviimise taga pole küüniline arvestus, et edaspidi metsa alla loobitava prügi koristavad tasuta ära „Teeme ära“ talgulised ning transpordiamet saab kokkuhoitavad sendid mujal ära kasutada.