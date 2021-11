ÕL VIDEO | Harriet Toompere on kolmikust ainus, kes „Jahihooajas“ mehega koos ei töötanud: Mait saab nüüd kõrvalt vaadata ja mulle tagasisidet anda 

Eva tegelaskujuga käivad kaasas erinevad äpardused ja Harriet tunnistas, et sellised juhtumid on tavalised ka tema enda igapäevaelus. „Üks ühele seda küll võtta vast ei saa, aga seal on midagi väga sarnast. See, et Evaga käivad kaasas sellised kohmakused või äpardused, see on minuga täiesti kaasas käiv asi, kasvõi võtete ajal oli nii, et jõudsime ühte võttepaika ja seal oli tiik. Mõtlesin, et käin kiiresti sulpsti tiigis ujumas enne ära ja tiigis oli väike purre ja redel. Läksin selle redeli peale ja vajusin koos redeliga vette. See oli külm kevadine aeg, siis polnud üldse probleemi, et ma sain kohe märjaks, aga tirisin siis tiigimudast seda raudredelit välja,“ kõneles peaosatäitja.