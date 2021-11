Kristiina Treial ja Ingi Mihkelsoo | Koolides on tähtis tegeleda turvaliste suhete taastamisega 

Iga viiendat õpilast Eesti koolis kiusatakse, samas kiusamine on keeruline nähtud ja selle probleemi lahendamiseks on vaja seda uurida, mõista ja ennetamiseks kasutada toimivaid lahendusi. Üksi laps ei tohiks kuulda, et kiusamine on üles kasvamise loomulik osa ja see tuleb ära kannatada. Miks ja kuidas kiusamist vähendada, selgitavad SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liikmed Kristiina Treial ja Ingi Mihkelsoo.