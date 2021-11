ÜHA UUED HIRMUÄRATAVAD REKORDID! Kui suure ampsu haukab elektri hinnatõus kodutarbijate ja ettevõtjate rahakotist? 

Põhjamaades on praegu väga külm ilm, tõi välja Marko Allikson, kes on juhatuse liige Baltic Energy Partnersis, mis kaupleb energiaga Balti riikides ja Põhjamaades. Näiteks Põhja-Rootsis mõõdeti külma 37,3 kraadi: selline pakane on jäätanud vee ja toonud kaasa ka tuulevaikuse. Seetõttu tõuseb ka elektrihind, mis on Eestis võrreldav Saksamaaga, kus see on samuti kõrge.