Kas ilmateadlane tegi tõesti noormeestega perversseid katseid? Jüri Kamenik: see on laim! Olen väljapressija ohver

Jüri Kamenik on teada-tuntud ilmateadlane, kes on üles astunud raadios, televisioonis ja ajalehtedes. Ta on populaarse ilmablogi „Ilm ja inimesed“ autor. Kamenik on aktiivne ilmateaduse populariseerija ja äärmiselt aktiivne sotsiaalmeedias, kus ta vahendab kiirelt ja arusaadavalt ilma puudutavat infot.