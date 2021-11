Tallinna Linnatransport nõuab endiselt juhilt üle 100 000 euro  

Harju maakohtus on TLT hagi Toivo Moorasti vastu ja Virumaa Ehituse vastu 55 911 euro nõudes ja samuti Moorasti vastu ja OÜ Salomee vastu 80 831 euro nõudes. TLT tegi 2018 aastal auditi tulemuste põhjal Põhja ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate ja prokuratuur alustas kriminaalasja paragrahvide järgi, mis käsitlevad riigihanke menetluse nõuete rikkumist ja toimingupiirangu teadvat rikkumist suures ulatuses. Kui algselt peatati Moorastiga töösuhe välisauditi esialgsete tulemuste tõttu, sest need tekitasid kahtlust ametiseisundi kuritarvitamises, siis hiljem lõptas TLT temaga teenistussuhte. Veel mõni aeg tagasi oli kriminaalasi menetluses.

Kas praegune nõue on seotud Moorasti kunagise tööga, pole TLT avaldanud.