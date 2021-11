Taavi Libe | Kuidas jõulukuu heategevuskampaaniate virvarris käituda? 

Raadioajakirjanik Taavi Libe Foto: Erki Pärnaku

Jõulukuust on tarbimisele ja majanduskasvule orienteeritud maailmas kujunenud tõeliselt vastuoluline periood. Ühest küljest hüppab peaaegu iga internetilehte avades ekraanile soovitus kallimale, lapsele või vanaemale midagi soetada, millest ta on kogu oma senises elus üle kõige puudust tundnud. Füüsilistest ostukeskustest ma ei räägigi. Vähemalt Eesti suuremates linnades on jõulukuul poodi sattumine sotsiofoobi õudusunenägu. Mida Jeesuse sündimise päevale lähemale, seda intensiivsemaks poeskäik muutub. Kõik riiulivahed on kullipilgul saaki jahtivaid inimesi täis ja kõlaritest üürgab paaniflöödil sisse mängitud „Püha öö“. Juba mõte sellest kõigest tekitab kergeid hirmujudinaid.