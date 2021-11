SALAPÄRANE UUS VIIRUSTÜVI: Omicron ründab peamiselt nooremapoolseid inimesi 

„Noored inimesed, kahekümnesed-kolmekümnesed, on peamised nakatunud. Mõnel on kerged haigustunnused, mõni tuleb panna intensiivravipalatitesse,“ rääkis Soweto Barangawanathi haigla intensiivravijuht Rudo Mathivha pressikonverentsil, kui Lõuna-Aafrikas oli tuvastatud juba uue viirusetüve Omicroniga nakatunud 2828 inimest. Samal reedel testiti kõik 624 kahe lennuga Lõuna-Aafrikast saabunud reisijat nende pahameelest välja tegemata Hollandis Schipholi lennujaamas. 61 neist olid koroonanakatunud, hiljem selgus, et vähemalt 13 neist ohtliku Omicroni tüvega. Teadlaste esimestel koondandmetel väidetakse, et iga nakatunu annab tõve edasi kahele inimesele.