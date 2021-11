VAPPER ÖINE RATTUR: Uus-Meremaa poliitik kihutas jalgrattal haiglasse sünnitama 

Uus-Meremaa parlamendi liige roheliste erakonnast Julie Anne Genter hüppas Wellingtonis pühapäeva varahommikul ratta selga ja sõitis haiglasse sünnitama. Mõni tund hiljem kirjutas ta sotsiaalmeedias: „Suur uudis! Meie uus pereliige sündis kell 3.04. Tegelikult ei olnud mul endal kavas rattal haiglasse kihutada, kui tuhud algasid. Mees oli laenutanud kastiratta, aga tuli välja, et selle peale me kahekesi ei mahu, sest oli ka muid tarbeid, mida haiglasse kaasa võtta. Nii juhtuski, et sõitsin üksi. Lausa õnn, et ei pidanud jala minema.“