KAS OLED AIVARIT NÄINUD? Naabri juurest lahkunud mees jäi kadunuks teel sõbra juurde 

„Aivar on selline mees, et ta kasutas igasuguseid otseteid, metsast läbi minnes kasvõi metssearadu. Kardan, et küllap ta kunagi kuskil võsas lume seest välja sulab, aga siis ei saa see olema ilus pilt,“ räägib juba ligi kaks nädalat kadunud mehe tuttav.