Ida-Virumaal Toila vallas põrkas kokku mitu sõiduautot, neli inimest viidi haiglasse 

Politsei andmeil põrkasid kokku Citroen C4, Mitsubishi Colt, Volkswagen Caddy ja Volkswagen Passat. Kiirabi toimetas sündmuskohalt haiglasse 62-, 45- ja 43aastase naise ning 11aastase tüdruku. Õnnetuse asjaolud on täpsustamisel, kuid praeguseks on teada, et kõigil sõidukitel olid all talverehvid.

Maantee tuli mõlemas suunas liikluseks sulgeda, ümbersõit toimub Voka kaudu. Kella 17ks sai liiklus sündmuskohal osaliselt taastatud ja veoautod pääsevad läbi. Sõiduautod peavad jätkuvalt kasutama ümbersõitu.

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Ville Ränik ütles, et teeolud olid sündmuskohal lumesaju ja miinuskraadide tõttu talviselt libedad. „Talvistes teeoludes tuleb alati suurendada pikivahet ja vähendada sõidukiirust, sest see jätab ootamatustele reageerimiseks rohkem aega,“ sõnas ta. „Autojuhid, kes pole oma autol veel suverehve talverehvide vastu vahetanud, ei tohiks praeguse ilmaga kindlasti sõitma minna, sest see on väga ohtlik. Alates kolmapäevast, 1. detsembrist on suverehvidega liiklemine sootuks keelatud,“ rääkis Ränik.

Novembrikuu jooksul on praeguseks juhtunud 97 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai viga 104 ja hukkus kolm inimest. Käesoleva aasta jooksul on inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtunud 1437, neis on viga saanud 1604 ja hukkunud 50 inimest.

Pühapäeva õhtul on teeolud piirkonniti erinevad. Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis on teed lumised. Eesti loodeosas on teed valdavalt niisked. Suuremad maanteed on sõidujälgedes soolamärjad ning sõiduradade vahel soolalumesegused. Õhutemperatuur on kõikjal Eestis miinuspoolel.