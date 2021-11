Ida-Virumaal Toila vallas põrkas kokku kolm sõiduautot, viis inimest viidi haiglasse 

Pühapäeva pärastlõunal on teeolud piirkonniti erinevad. Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis on teed lumised. Eesti loodeosas on teed valdavalt niisked. Suuremad maanteed on sõidujälgedes soolamärjad ning sõiduradade vahel soolalumesegused. Õhutemperatuur on kõikjal Eestis miinuspoolel.