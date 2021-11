Juhtkiri | Ja tüli algas 

Jää liigub ‒ 2020. aastal perevägivallakuritegude arvu kasv peatus. Registreeriti 3987 perevägivallakuritegu, võrreldes 2019. aastaga kolm protsenti vähem. Perevägivalla toimepanijad on ülekaalukas osas mehed, ohvrid naised.

Kuid ei tohi unustada, et politsei poole ei pöördu kõik ohvrid. Riigikantselei mullusest küsitlusest selgus, et viimase kuu jooksul on üle 15aastastest Eestis elavatest inimestest neli protsenti kogenud vaimset vägivalda ning üks protsent füüsilist vägivalda oma lähedaselt. See on hinnanguliselt 44 000 inimest, kes ei tunne end oma kodus turvaliselt. Peale selle on perevägivallast puudutatud nende inimeste lähedased, sh lapsed.

Kuhu pöörduda, kui kallis kaasa tegi sulle selgeks, et sa ise oled ebakompetentne. Visalt kaob arusaam, et ideaalne naine on alati särav kodus ja tööl, superema, valmis iga hetk rahuldama kaasa kõiki vajadusi. Vägivallatsejad on ebameeldivalt tihti säravad isiksused, kes jätavad endast ideaalse inimese mulje. Kuidas üldse saab sõbralik ja tore inimene teist terroriseerida. Ilmselgelt on ohver ise saamatu ja kade. Vägivaldsest suhtest pääsemise teeb eriti keeruliseks ümbritsevate soovitus pingutada ja suhtega vaeva näha ‒ su kaasa on ju nii tore inimene.

Tõsiasi on see, et vägivallatsejad pigem valivad välja ühe ohvri, kellega manipuleerida ja võimumänge mängida. Sageli ei saa ohver arugi, et tema õigusi grammhaaval võetakse. Kuni lõpuks pole järel midagi peale meeleheitliku soovi täita kaasa kõiki soovid, jumala eest, et ei tõuseks tüli. Või sõna otseses mõttes mitte peksa saada.