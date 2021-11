ELEKTER ON HOOS! Esmaspäevased hinnad teevad järgmise rekordi!

Elektrihind purustab hetkel hirmuärataval kiirusel rekordeid. Alles laupäeval kirjutas Õhtuleht, et tänasel pühapäeval on elekter rekordkallis ning maksab kohati 247 eurot megavatt tunni kohta. See rekord purustatakse mängeldes esmaspäeval, kui kallim megavatt maksab kohati 421 eurot tunni kohta.