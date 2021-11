Ilmataat: uuel nädalal tuleb külma ja lund! 

Esmaspäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Hommikul jõuab Kagu-Eestisse tihedam lumesadu ja hakkab tuiskama. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0..-6°C. Päeval on peamiselt pilves ilm. Tihe lumesadu levib lõunast põhja poole, tuiskab. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti 14, rannikul ja saartel kuni 16, õhtupoolikul pöördub kõikjal järk-järgult põhja ja tugevneb rannikul kuni 15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6, põhjarannikul 0°C lähedal. Teedel on libeduseoht!

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, sadu on tihedam Ida-Eestis. Puhub kirde- ja põhjatuul, pärast keskööd põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0..-6°C. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, keskpäeval saartelt alates on selgimisi ja sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0..-6°C, õhtul langeb.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Enamasti Ida-Eestis sajab mitmel pool vähest lund ja tuiskab. Puhub loodetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -4..-10, saarte rannikul 0..-3°C. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, Kirde-Eestis puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb ja pöördub itta. Õhtuks langeb õhutemperatuur mandril -8..-14, saartel ja rannikul -2..-7°C-ni.