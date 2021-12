„PUUDUTA MIND“ 214. SAADE | Ravitseja Antonina: kõige jubedam oli, kui ühe seansi ajal vaatasid patsiendi seest mulle vastu maod 

Eesti tervendaja Antonina Kersna pani end möödunud aastal proovile Venemaa '''Selgeltnägijate tuleproovis''. Varem on seal häid tulemusi teinud Marilyn Kerro, kes on kahel korral jäänud teiseks. Antonina pääses 21. hooajal kuue parima nõia sekka. Saate võitis varem võitjaks tulnud Aleksander Šepsi vend Oleg. 2016. aastal osales Antonina ka „Eesti selgeltnägijate tuleproovis“, kus ta kahjuks võidukarikat koju ei viinud – ta sai teise koha. Ka Antonina tütar Sirje Lindoja on ravitseja.