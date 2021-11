President Karis: Valgevenes toimuv inimõiguste ränk rikkumine saab kahjuks aina vähem tähelepanu 

Riigipea sõnul on imetlusväärne, et paljudel aktiivsetel valgevenelastel jätkub meelekindlust seista demokraatlike väärtuste eest ja trotsida kõiki repressioone, mis neid seetõttu tabavad. „See nõuab vaprust, sest iga teisitimõtlejat Valgevenes ähvardavad režiimi jõuvõtted kuni kriminaalkaristuse ja vanglasse saatmiseni,“ lisas Karis.

„Me ei tohi unustada, et ka vabaduses olevate Valgevene inimeste hulgas on tuhanded, kelle õigusi on piiratud, kes on kandnud suuremaid või väiksemaid karistusi või sunnitud pagendusse. Hindame ja toetame Valgevene opositsiooni võitlust eksiilis,“ lausus riigipea.

Karise sõnul on sügavalt kahetsusväärne ja kurb, et ühes Euroopa riigis on täna ligi 900 poliitvangi. „Kutsun Valgevene võime üles poliitvange vabastama ja suhtuma lugupidavalt oma rahva tahtesse, kutsun neid nägema oma riigis muutuste vajalikkust. Olen mõtetes kõigi julgete inimestega, kes seisavad demokraatlike väärtuste eest ja on seetõttu repressioonide läbi kannatanud. Soovin meelekindlust nii neile kui ka nende lähedastele. Eesti nagu kogu Euroopa Liit jätkab nende toetamist ja survet Valgevene režiimile selle talumatu olukorra muutmiseks,“ sõnas ta.

„Ajalugu on näidanud, et üksi kuritöö ei jää karistuseta, mõned kuriteod ei aegu, vastutus lasub kõigil neil, kes repressioone täide viivad. Soovitan teil peeglisse vaadata ja mõelda, millal inimlikkus ja ausus, iseenda ja teiste suhtes, teid maha jättis,“ lisas Karis.

President Alar Karise avaldus täismahus:

