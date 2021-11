GALERII | Iraagis sõjalisel operatsioonil teeninud kaitseliitlased jõudsid tagasi koju 

„Kaitseliitlased tõestasid, et vabatahtlik riigikaitse ei ole vaid sõnakõlks, vaid vabatahtlikud suudavad täita sõjalisi ülesandeid ka reaalses konfliktisituatsioonis,“ ütles brigaadikindral Ühtegi. „Olen kindel, et viimase poole aasta jooksul omandatud kogemused tulevad kasuks ka Eesti kaitsmiseks harjutamisel ja kutsun koju saabunud kaitseliitlasi üles neid kogemusi oma malevates jagama.“

„Meie sõjalistel operatsioonidel teeninuid hinnatakse väga kõrgelt nii Eestis kui ka liitlaste ja partnerite seas. Kaitseväelaste ja kaitseliitlaste eeskujulik teenistus on muutunud omaette kvaliteedi kaubamärgiks,“ lausus kaitseministeeriumi asekantsler Margus Matt. „See innustab omakorda NATO liitlasi panustama igakülgselt Eesti riigikaitsesse. See ongi solidaarsus ehk valmidus teineteist abistama mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,“ lisas Matt, kelle sõnul on Eestil reservväelaste kaasamisel erinevatesse operatsioonipiirkondadesse aastatepikkune kogemus ning Kaitseliidu kaasamine on selles osas heaks näiteks kuidas vabatahtlikkuse alusel suudame panustada ka NATO operatsioonidesse.