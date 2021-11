Õiguskantsler leidis politseijaoskonnas rikkumisi 

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid tänavu aprillis ette teatamata Viljandi politseijaoskonna lühiajaliseks kinnipidamiseks mõeldud ruume, mida kasutati aprillikuuni Viljandi jaoskonna arestikambritena. Positiivne on, et kinnipeetuid toitlustatakse kolm korda päevas ning olemas on jalutushoov, kus saab soovi korral värskes õhus viibida. Kinnipeetutel on võimalik käia duši all.