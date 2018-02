“Müüme kinnistu, milles on hoone põrandapinnaga 2315,5 ruutmeetrit. Selle hoone on 26. oktoobrini 2004 rentinud aktsiaselts Barbades ja maksab 50 krooni ruutmeetrilt. Keldrikorrusel on tualettruumid, mis on antud rendile aktsiaseltsile V.A.O.Invest. Nemad maksavad üüri 55 krooni ruutmeetrilt,” kirjeldavad kinnistu müüki ette valmistavad linnavalitsuse töötajad. Kesklinnavalitsusel on viimane kinnistuga seotud sissekanna pärit 9. septembrist 1999, siis oli Barbadese juhatuse liige Jelena Lipendina.

“Millegipärast on meil koopia koopia, nii naljakas ja halvasti loetav, et võib ka Lipandina olla. Kuid see on nii vana sissekanne, et tõenäoliselt enam ei pea paika. Allkirjaõiguslased on seal üldse tihti vahetunud - oli keegi soomlane, siis Tiit Kulderknup ja teisigi,” kirjeldab kesklinnavalitsuse töötaja.

“Tõenäoliselt ei tea linnavalitsus enam, kas kinnistu kellelegi üldse on renditud ja kui on, siis kellele, kas Soome või Vene ärimeestele,” väidab Soome ajakirjandus, kes nimetab Raekööki skandaalseks restoraniks.

Soomlaste ja venelaste võitluskoht

Soomes seiklejakuulsusega ärimees Seppo Tervonen on põgenenud rettu Hispaaniasse, kust ta SL Õhtulehele helistas ja väitis, et sealgi jälitab teda Tallinna allmaailm. Kuid Raeköögi esindajad on väitnud, et Tervonen ei olnud mingi omanik, vaid ainult konsultant. Barbadesi omanike hulgas on olnud hoopis üks teine soomlane, kelle kohta on Tallinnas liikvel olnud vaid hüüdnimi Kapa.

Tervonen kinnitas SL Õhtulehele, et tema olla hallanud Raekööki väliseestlase Karl Tambergi esindajana, Tambergile aga olla oma aktsiad müünud ei keegi muu kui Oleg Lvov. Soome ajalehe Helsingin Sanomat väitel olevat Tervoneni pärast seda, kui teda sunniti väevõimuga Raeköögist lahkuma, 1999. aastal Tallinna tänavatel ka tulistatud. Hiljem tahtis Tervonen kaitset Eesti kaitsepolitseilt, kes aga selle palve kui alusetu tagasi lükkas. “Keegi ei hakka tegutsema ebamäärase telefonikõne peale,” ütles toona asja kommenteerides kaitsepolitsei pressiesindaja. Tervonen väitis nimelt, et talle oli helistanud Oleg Lvov isiklikult ja käskinud tal Tallinnast ning eriti Raeköögist lahkuda.