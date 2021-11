Katuseraha tšempionid: kiriku ja kõrtsi vahele ehitame uue pritsimaja! 

Parasjagu depoos olnud Aadi, Tõnis Tatar ja Raul Pehter – pärisametite poolest bussijuht, elukutseline päästja ja metsamees – viskavad villast, et seltsi juhid on üle ilma laiali ja panid nemad tanki ehk ajakirjanikuga rääkima. Aga siht on kogu seltsil kindel: kiriku ja kõrtsi vahele kerkib uus pritsimaja.