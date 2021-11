TOP | Palgaralli 

Ikka on tore, kui palka tõstetakse. Samas, kuidas kohati on palgatõus nii nadi ja see tuleb välja võidelda higi, vere ja pisaratega, aga teisal tekivad kuupalgasuurused tulemustasud ja tuhande euro suurused palgatõusud justkui mängleva kergusega? Kindlasti peab vastutava ametiga kaasas käima suurem palk. Ja hea, et ka alampalk tõuseb. Aga kas kogu selles hinnarallis poleks aeg suurendada tulumaksuvaba miinimumi?