Juhtkiri | Must-must reede 

Musta reede pakkumisi tuleb uksest ja aknast. Ostke, ostke veel rohkem, kui te ühte ei taha, siis võtke kaks. Poolmuidu saab. See on justkui nädal, kui tuleb maha müüa võimalikult palju. Kõik reklaamid, allahindlused. Petturihingega kauplejad on varakult hinnad lakke kruvinud, et võimalikult suurt soodust näidata. Teised on varunud spetsiaalselt kaupa, millel pea olematu hind ja mida saab soodsalt tulu teenides müüa.