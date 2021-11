KAS PUTIN TUNGIB UKRAINASSE? Ukraina president hoiatas 1. detsembri riigipöörde eest 

„Meil on agentuuriinformatsioon, meil on helisalvestised, millel venelaste osavõtul arutatakse, kuidas (opositsioonilise miljardäri) Rinat Ahmetovi osavõtul korraldada riigipööre ja kulutada selleks miljard dollarit,“ väitis Zelenskõi. „Mulle tundub, et Ahmetovit kistakse sõdima Ukraina riigi vastu. Ta on sellega juba alustanud ja see on suur viga. Pole võimalik sõdida oma rahva vastu, presidendi vastu, keda rahvas on ametisse valinud,“ ütles Zelenskõi saates „30 küsimust Ukraina presidendile“.