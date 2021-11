Manona Paris | Võtame jõulud koroonalt tagasi 

Kõrini. See on sõna, millega kõik inimesed koroonalõhestatud Maarjamaal nõus on, eriti nüüd, mil tänavatel plingivad taas pühadetulukesed ja lapsed küsivad lootusrikkalt: kas tänavu on ometigi jõuluvana vaktsineeritud, et ta saaks tulla lähemale kui kaks meetrit ja võtta siseruumides maski eest? Ja vastus on – mitte veel.