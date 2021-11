Katrin Helend-Aaviku | Jõulud tulevad niikuinii 

Põhjendusena lisas ta vaid nii palju, et see on tema viis aasta kõige emotsionaalsema ajaga toime tulemiseks. Viimane aasta on talle vaimselt olnud liiga kurnav, pole jaksu naeratada, pole raasukestki jõudu rõõmustada. Mis teistele on jõuluhelgus, on tema jaoks nagu vaevakivi kukil.

See teade torkas mulle südamesse nii valusalt, nagu oleksin saanud matusekutse. Teadmine, et ta lülitab end maailmast täielikult välja ja ma ei saa sinna mitte midagi parata, tekitas nii suure kurbusepuhangu, nagu oleks ta jäädavalt lahkunud.

Kirjutasin, et ta hoiaks ennast, et mõtlen ta peale, kui kuusel küünlad süütan ja et jõuluaja eest võib ju varjuda, aga see ei muuda seda olematuks. Ma ei tea, kas ta seda meili enne uut aastat loeb. Aga süda sai muret täis, kui adusin, et ta ei ole ilmselt ainus, kellel hing on haige ja vaim muserdunud.