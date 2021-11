Koroonaviiruse uus tüvi vallandas maailmas paanika 

VAKTSINEERIMINE EDENES BOTSWANAS PÄRIS HÄSTI: Ometi lahvatas uus viirusetüvi just seal. Foto: AFP/Scanpix

Teade mõne päeva eest nn Botswana viirusetüve B.1.1.529 avastamisest Lõuna-Aafrikas ja info üksikutest juhtumitest Hongkongis ja Iisraelis vallandas paanika, mis pani riigid sulgema lennuühenduse mitme Aafrika riigiga. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi üleskutse peatada lennud kõikidessse Aafrika lõunaosa riikidesse. Kukkusid börsid, eile kogunesid kriisiistungile maailma terviseorganisatsiooni eriteadlased. Suurim hirm on see, et umbes 30 mutatsiooniga Botswana tüve eest praegused vaktsiinid ei kaitse.