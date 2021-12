VÄRSKE TURISMIMAGNET: Lätis avatakse uus teaduskeskus VIZIUM 

Teaduskeskuse fuajee põrand kujutab maailmakaarti, mille pindala on 365 m2 ja mis on moodustatud enam kui 600 000 Murano klaasist valmistatud plaaditükkidest. Selle idee autor on samuti Audrius Ambrasas. Kuna fuajee on ümmarguse kujuga, on ka maailmakaart kujundatud ümmarguse gloobusena ja seda kasutatakse geograafia – kontinentide ja riikide – õppimisel ühe eksponaadina. Lisaks on sellel kaardil riigid tähistatud QR-koodidega, mis võimaldab nutitelefonidest leida täiendavat infot maailma riikide rahvastiku ja muu olulise kohta.