Jõgevamaal sõitis autoga kraavi ema, kes lapsega veekeskuses käies end purju jõi

Tähelepanelik möödasõitja teatas neljapäeva õhtul häirekeskusele, et Jõgevamaal on teelt välja põllule sõitnud auto, mille juures on näha eelkooliealist last ning auto roolis ebaadekvaatses olekus naist. Hea mööduja peatas oma masina ja läks põllul seisnud auto juurde uurima, kas seal viibinutel on abi vaja.