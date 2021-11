Aasta kodaniku tiitli pälvis Irja Lutsar

Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal välja 19. korda. Aasta kodaniku väljakuulutamisel ütles siseminister Kristian Jaani, et tänavu selle aunimetuse pälvija Irja Lutsar on mitte ainult käesoleva aasta, vaid viimase kahe aasta nägu. Tema kandidatuuri esitaja on välja toonud Irja Lutsari silmapaistvalt väärika, rahuliku ja mõistva panuse kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisse.

„Nagu paljud eestimaalased, kuulsin ka mina Irja Lutsarist esmakordselt eelmise aasta alguses, kui puhkes koroonapandeemia. Just Irja püüdis Eestimaa inimestele uudses ja segaduserohkes olukorras, kus küsimusi oli kordades rohkem kui vastuseid, mingitki selgust luua. Ja väga kiiresti sai ta selleks eksperdiks, kes aitas kiiresti muunduvas koroonarägastikus orienteeruda nii rahval kui ka valitsustel. Irja panus pandeemiaga võitlemisel on olnud hindamatu nii sisuliselt kui ka emotsionaalselt. Tean, et sageli on ta koroonakriisi lahendamisesse panustanud ka iseenda heaolu arvelt, sest mõnedki inimesed on oma koroonapandeemiast tingitud frustratsiooni ebaõiglaselt tema peal välja elanud. Et seda kõike sirgeselgelt taluda ja leida ikka südames jõudu jätkamiseks, peab olema tugev inimene ja tugeva missioonitundega inimene. Irja on. Suur aitäh ja palju õnne, aasta kodanik Irja Lutsar!“ kommenteeris sotsiaalmeedias peaminister Kaja Kallas.

Kodanikupäeva aumärgid anti 15 aktiivsele kodanikule

Kodanikupäeva aumärke anti sel aastal juba 24. korda. Tänavu esitati komisjonile 31 ettepanekut aumärgi andmiseks. Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2021. aastal:

1. Merle Mölder – SA Põltsamaa Tervis juhatuse esimees