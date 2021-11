Ukraina president: nurjasime riigipöördeplaani, milles pidid osalema ka venelased 

„Mulle laekus info, et 1. ja 2. detsembril toimub meie riigis riigipööre,“ teatas president Zelenskõi reedel, ent ei avaldanud vandenõu üksikasju. Tema väitel on võimude valduses riigipöördekatse toimumist tõestavad helisalvestised, vahendab Reuters. Zelenskõi ei süüdistanud potentsiaalses riigipöördekatses otseselt Venemaad kui riiki. Siiski vihjas ta venelaste osalusele.

Samal teemal Maailm USA luureametnike hinnangul võib Venemaa uuel aastal Ukrainasse tungida Interfaxi teatel oli võimaliku plaaniga seotud ukrainlasest oligarh ja kunagine parlamendisaadik Rinat Ahmetov. „Ma usun, et ta alustas seda. Tema kahjuks on see suur viga, sest oma rahva ega Ukraina rahva poolt valitud presidendi vastu ei tohi võidelda,“ teatas Zelenskõi. President lubas miljardärist ärimehega esimesel võimalusel kohtuda.

Zelenskõi rääkis pressikonverentsil pikalt ka idanaabrite sõjalise pealetungi ohust. Riigipea kinnitas, et Ukraina on võimalikuks rünnakuks valmistunud. „Kontrollime täielikult piire ja oleme täielikult valmis igasuguseks eskaleerumiseks,“ teatas Zelenskõi. Kreml eitas igasugust osalust riigipöördeplaanis ja teatas, et Venemaal pole kavatsustki sellistes aktsioonides osaleda.

Ukraina sõjaväeluure teatas eelmisel nädalal, et Venemaal on Ukraina piiri lähedale koondatud ligi 92 000 sõdurit, kes on valmis Vladimir Putini käsul jaanuari lõpus või veebruari alguses riiki tungima. See spekulatsioon põhines USA sõjaväeluure andmetel.