Purjus naine tappis Tallinnas mehe 

„Tegemist on isikutega, kes on politseile varasemast tuttavad oma probleemse käitumise ja alkoholi kuritarvitamise poolest,“ ütles Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. „Nüüd on see paraku päädinud ühe inimese surma ja teise kinnipidamisega,“ tõdes ta.