ÕL VIDEO | MUSTA PESU PESEMINE! Töötaja siunab: „Nii masendavalt orjanduslikku pesumaja ei osanud ettegi kujutada!“ Omanik annab vastu: vangidest töötajatega on probleeme – üks pani jooksu, teine korraldas kakluse! 

„Ruumid on vanad ja pole aastakümneid remonti näinud. Töötajate duširuumid on täiesti antisanitaarsed, nende kõrval on Tallinna vangla viie tärni spaahotell,“ siunab vang, kes töötas pealinna pesumajas Saarmas. Kui olukord on tõesti nii hull, siis miks tulevad ukrainlased ja moldovlased siia tööle juba mitmendat aastat järjest?