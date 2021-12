JÕULUKINKIDE AEG! Milliseid toredaid kingitusi teha mehele, naisele ja lapsele? 

Kui see, mida kinkida jõuludeks, on välja valitud ning ostud tehtud, tuleks esemed kenasti ära pakkida. See võib esiti tunduda teisejärguline, aga tegelikult toob juba kingi lahti harutamine suurt elevust ja rõõmu. Kõige lihtsam on pista asjad kingikotikestesse, kuid kui sul on rohkem jaksu ja viitsimist, siis paki need korralikult kingipaberisse. See annab signaali, et oled vaeva näinud ja hoolid. Ja kas see pole mitte see, millist emotsiooni püüad kingiga edasi anda?