„PUUDUTA MIND“ 212. SAADE | Eeva-Liisa Vahtra: emotsionaalne väärkohtlemine, vägivald ja nartsissism on tänapäeva ühiskonna kollektiivne trauma

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on psühhoterapeut ja enesearengu õpetaja Eeva-Liisa Vahtra.

Ühiskonnana oleme praeguseks jõudnud arusaamise ja hoiakuni, et füüsiline vägivald ning seksuaalne väärkohtlemine pole inimsuhetes normaalne, vaid on ebaterve. Seejuures tolereerivad kahjuks paljud inimesed suhetes vaimset ja emotsionaalset väärkohtlemist ning vägivalda, oskamata seda kuidagi parandada või ettetulevaid olukordi ja inimsuhteid muuta. Just emotsionaalsest väärkohtlemisest ja nartsissismist seekordses saates räägimegi.

Vaata videot!