„PUUDUTA MIND“ 213. SAADE | Numeroloog Timo Reinpal: aastal 2022 ootab meid ees karm kohtupäev ja uus algus 

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on numeroloog Timo Reinpal.

Inimene on osa loodusest, ta on äärmiselt tihedalt seotud kõigega, mis meid ümbritseb. Saades sündides kaasa teatud numbrilise sünnidaatumi jada, mis väljendab isiku jaoks olulist informatsiooni, on hea, kui mõistetakse selle tähendust. Seekordses saates räägimegi numeroloogiast ja sünastriast. Saate vaatajate vahel lähevad loosi ka Timo Reinpali raamatud „Suhted ja sobivus. Numeroloogia ja sünastria“ ja „Numeroloogiline prognoos 2022 horoskoop igale inimesele.“

Vaata videot!