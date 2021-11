JUHID LÕID OHUTUSNÕUETELE KÄEGA: Siberi söekaevanduse ohvrite arv on kerkinud üle 50 

Venemaa Kemerovo oblastis asuvas söekaevanduses toimus neljapäeval kohutav õnnetus. Ehkki katastroofi täpsemad asjaolud on veel selgitamisel, hukkus kaevanduses 46 töölist ja kuus päästjat. Ohvrite arv võib veel kasvada, sest mitu haiglasse viidud kaevurit on kriitilises seisundis. Uurijad on aga juba jõudnud järeldusele, et kaevanduse juhtkond rikkus tööohutuse reegleid.