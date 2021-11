Lennuväljal aitavad sead hanedega võidelda 

Schiphol on suhkrupeedipõldude keskel ja sealt koristamata jäänud peedijuurikad on hanede lemmiktoiduks.

Aastaid on püütud lindudega võidelda neile ebameeldiva heli ja laseritega, aga sellest pole suurt abi olnud. 2018. novembrist saati on lennuväljal olnud 565 lennukite ja lindude kokkupõrget.

Koroonapandeemia ajal vähenenud lennuliiklus kasvatas ühtlasi hanede hulka. Nüüd loodetakse, et sead panevad hanede toidu nahka ning ajavad ka linde taga, nii et need ei usalda enam Schipholisse lennata.