KA RASE NAINE JA KOLM LAST: 27 migranti hukkus, üritades Prantsusmaalt Inglismaale pageda

Kolmapäeval hukkus La Manche'i väinas 27 Prantsusmaalt tillukese paadiga Inglismaale pürginud migranti. Üks kahest alajahtunud pääsenust ütles Calais' haiglas, et nende paadikesele sõitis otsa suur konteinerlaev. Vaid tunde hiljem saabus Dungenessi Lõuna-Inglismaal kummipaadiga järgmine migrantide rühm, kellel läks korda tiheda laevaliiklusega väin õnnelikult ületada. Prantsusmaa piiriteenistuse andmeil on tänavu püüdnud elu ohtu pannes paatides meritsi Inglismaale minna 31 500 inimest, neist ainuüksi novembris 6000, kes on valmis inimsmugeldajatele maksma tuhandeid eurosid iga üleviidava eest. Eile vahistati viis smugeldajat, keda kahtlustati inimeste hukuni viinud räbala paadi teelesaatmises.