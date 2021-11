TALLINNA DISTANTSÕPE OLI MÕTTETU! Koolide kiirtestimine andis sama hea tulemuse! 

Lühemat aega toimus distantsõpe ka Pärnus ning osaliselt ka Narvas, ent Tallinnas algas see kohe pärast koolivaheaega ning venib kokku lausa neljale nädalale. Koroonat analüüsivatele teadlastele on tekkinud nüüd oivaline võrdlusbaas Tallinn versus ülejäänud Eesti. Pärast kevadisi riigieksameid saab näiteks vaadelda, kas neli nädalat koolist puudumist tähendab ka kehvemaid tulemusi võrdluses ülejäänud riigiga. Ent praegu on olulisim küsimus, kas Tallinna otsus suunata munitsipaalkoolid pikale distantsõppele andis linnale suurema edu koroonavastases võitluses. Tekkis ju Toompea ja all-linna vahel linnapea Mihhail Kõlvarti tegevuse tõttu ka hõõrumine.