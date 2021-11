Juhtkiri | Hambaravihüvitis vabalt kasutatavaks 

Igatahes patsiendi elu uus kord lihtsamaks ei teinud, mis süvendab kahtlust, et ebamugava süsteemi mõte ongi selles, et võimalikult paljud inimesed jätaksid hüvitise kasutamata ning raha jääks riigile alles. Selline mõttekäik pole sugugi kohatu, sest eelmise hüvitise kaotamist põhjendati otsesõnu vajadusega tagada riigieelarve tasakaal.

Kui erinevaid hambaravihüvitisi kasutab aastas umbes veerand miljonit inimest, siis on see kahtlemata suur arv. Pannes aga siia kõrvale asjaolu, et 42 protsenti täiskasvanuist, enamalt väiksemapalgalised pole viimase viie aasta jooksul hambaarsti juures käinud, siis kas täidab selline hüvitussüsteem ikkagi oma eesmärki?

Kui hüvitist kasutavad suures osas paremal järjel inimesed, siis viitab see mitte ainult sissetulekute erinevusele, vaid ka hambaravi kallidusele. Kui aga hakata hüvitist jagama sissetulekute järgi nagu pakub senist korda kritiseerinud riigikontroll, siis on oht, et visiidid hambaarstide juurde vähenevad ka neil, kes seda seni suutnud võimaldada, kuid vähemkindlustatud ei lähe ikkagi hambaarstile, sest omaosalus on endiselt liiga suur. Ideaalis peaks hüvitamise põhirõhk olema ennetusel, praktikas ravitakse kas tagajärgi või halvemal juhul ei jõuta isegi selleni. Sestap klassikaline küsimus – kui teise Eesti tunneb ära hambutust naeratusest, siis mil määral on riigi küüned oma poole abisüsteem seda visiitkaarti paremuse suunas muuta aidanud?