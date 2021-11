Riigikohtunik: kaitseväe vaktsineerimisnõude tõttu kohtusse kaevanuid ei tasu naeruvääristada 

KOHUS OTSUSTAB: Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving leiab, et vaktsineerimisnõudeid peab saama kohtus vaidlustada ning senine kaebuste tagasilükkamine on olnud viga. Foto: Aldo Luud

Riigikohus otsustas neljapäeval, et kaitseväe vaktsineerimisnõude vastu kohtusse pöördunutele esialgset õiguskaitset ei kohaldata. See tähendab, et praeguse seisuga jääb kaitseväe käskkiri nõusse ning vallandatud kaitseväelased tööle tagasi ei pääse. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving nimetab esitatud kaebuse eduväljavaadet väikeseks, aga mitte olematuks.