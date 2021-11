Politsei hoiatab: Eestis levib narkootikum, mille tarvitamise tagajärjel on juba surnud kaks noort inimest

„Hoiatus! Viimasel ajal on juba kaks noort inimest kaotanud elu peale MDMA tarvitamist. Noorte hulgas on aine tuntud ka Molly nime all. Uurime, kust mürgine aine pärineb ja millisel kujul edasi liigub. Kõik, kes on seda tapvat ainet mingil põhjusel hankinud, palun ärge tarvitage!“ kirjutab Tambre.