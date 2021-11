KUIDAS TÄIDETI LASTE ÕPILÜNKI? Tants ja trall, hüppamine ja kargamine – millele kulub 25 miljonit? 

„Meil on väga hea meel, et selline rahastusvõimalus riigi poolt avati,“ ütleb erahuvikooli HuviTERA õppedirektor Margo Metsoja. „Muidugi võib vaielda, kui palju sellistest laagritest õpilünkade täitmisel kasu on. Teame vaid, et lastel oli laagrites lõbus. Lisaks kogemus- ja õpitubadele said nad liikuda ja suhelda: kaks asja, millest distantsõppe ajal kõige rohkem puudust on olnud.“